Dernières Infos - Guerre d'Ukraine

Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou, lors de son appel avec Trump


AFP / le 19 août 2025 à 17h45

Cette combinaison d'images créée le 18 août 2025 montre le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) à Washington, DC, le 18 août 2025, et le président russe Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025. Photo AFP

Le président russe, Vladimir Poutine, dont le pays a envahi l'Ukraine en 2022, a proposé d'organiser une rencontre bilatérale avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Moscou, lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, selon deux sources proches du dossier. 

« Poutine a mentionné Moscou » lors de cet appel lundi, a indiqué une de ces sources à l'AFP. Le président ukrainien, qui se trouvait alors à la Maison Blanche avec des dirigeants européens, « a répondu +non+ », selon la même source. 

