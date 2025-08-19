Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou, lors de son appel avec Trump

Le président russe, Vladimir Poutine, dont le pays a envahi l'Ukraine en 2022, a proposé d'organiser une rencontre bilatérale avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Moscou, lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, selon deux sources proches du dossier.

« Poutine a mentionné Moscou » lors de cet appel lundi, a indiqué une de ces sources à l'AFP. Le président ukrainien, qui se trouvait alors à la Maison Blanche avec des dirigeants européens, « a répondu +non+ », selon la même source.