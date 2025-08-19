Menu
Dernières Infos - Ukraine

La Russie affirme que la réunion Zelensky-Poutine doit être préparée « très minutieusement »


AFP / le 19 août 2025 à 14h22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le président américain Donald Trump (à gauche) à son arrivée à l’aile Ouest de la Maison-Blanche, à Washington, le 18 août 2025. Photo AFP.

Toute rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, doit être préparée « très minutieusement », a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. 

« Tout contact impliquant des dirigeants doit être préparé très minutieusement », a indiqué M. Lavrov dans une interview à la télévision russe Rossiya 24, après que M. Poutine a accepté lundi le principe d'une rencontre bilatérale avec le dirigeant ukrainien, qui devrait se tenir dans les deux semaines. 



