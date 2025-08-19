La Russie affirme que la réunion Zelensky-Poutine doit être préparée « très minutieusement »

Toute rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, doit être préparée « très minutieusement », a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
« Tout contact impliquant des dirigeants doit être préparé très minutieusement », a indiqué M. Lavrov dans une interview à la télévision russe Rossiya 24, après que M. Poutine a accepté lundi le principe d'une rencontre bilatérale avec le dirigeant ukrainien, qui devrait se tenir dans les deux semaines.
