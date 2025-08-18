Un bureau des FL touché par des balles perdues, à Aïn el-Remmané

Un bureau des Forces libanaises (FL), situé dans un centre commercial de Aïn el-Remmané, dans la banlieue sud-est chrétienne de Beyrouth, a été touché par des balles perdues dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite d'une rixe survenue dans les environs du centre, a indiqué lundi un mokhtar de la localité à L'Orient-Le Jour.

Aïn el-Remmané, comprenant nombre de partisans des FL, jouxte la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Les deux camps s’opposent frontalement sur la question de l’armement du parti chiite, alors que la pression s’accentue sur la formation pro-iranienne après la décision du gouvernement de procéder à son désarmement et celle des autres groupes armés d’ici la fin de l’année.

Contactée par L’Orient-Le Jour, une source au sein des FL a indiqué suivre l’affaire avec les forces de sécurité concernées, « dans l’attente d’un communiqué officiel qui clarifiera toutes les zones d’ombre de cette opération dans ses moindres détails ». La même source a préféré s’abstenir de tout commentaire avant la fin de l’enquête, estimant que « tout propos avancé sans l’ensemble des données risquerait d’orienter les choses dans des directions erronées ».

La chaîne locale LBCI, citant des informations sécuritaires, a quant à elle indiqué que le centre commercial abritant un bureau des FL a été la cible de tirs d’armes automatiques. « Une balle a atteint directement le bureau des FL, tandis que d’autres projectiles se sont dispersés dans différentes parties du centre », a-t-elle poursuivi.

« Des informations font également état de différends liés à la gestion de ce centre commercial », a ajouté la LBCI.