Israël va fournir de l'aide humanitaire au Soudan du Sud

Israël va fournir une aide humanitaire d'urgence au Soudan du Sud, a annoncé lundi le ministre israélien des Affaires étrangères. « Suivant les instructions du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, Israël fournira une aide humanitaire urgente aux populations vulnérables du pays », indique un communiqué officiel.

« Le Soudan du Sud lutte actuellement contre une épidémie de choléra et fait face à une grave pénurie de ressources. L'aide inclura des fournitures médicales, des équipements de purification de l’eau, des gants et des masques faciaux, des kits d’hygiène spéciaux pour prévenir le choléra », ainsi que « des colis alimentaires », précise le texte.

Cette annonce intervient alors que des informations de presse font état d'un projet de déplacement orchestré par Israël d'habitants de la bande de Gaza en guerre vers cet Etat africain pauvre et instable.

La vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, Sharren Haskel, était la semaine dernière en visite officielle à Juba. A cette occasion, la diplomatie sud-soudanaise avait « fermement réfuté » les « rapports de médias affirmant que (son) gouvernement est engagé dans des discussions avec Israël sur la relocalisation de ressortissants palestiniens de Gaza » au Soudan du Sud, les qualifiant d'affirmations « sans fondement ».

La bande de Gaza est ravagée par la guerre depuis plus de 22 mois, après l'attaque sanglante des islamistes du Hamas en territoire israélien et les représailles militaires menées par Israël depuis lors.

Israël y assiège 2,4 millions de Palestiniens, qu'il a soumis début mars à un blocus humanitaire total, ensuite allégé en mai puis de nouveau fin juillet face aux critiques internationales. La population y est menacée d'une « famine généralisée », selon l'ONU.

Lundi, Amnesty International a accusé Israël d'orchestrer à Gaza une « campagne de famine délibérée » et d'y détruire « systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social ». Le Soudan du Sud est en proie à l'insécurité et à l'instabilité depuis son indépendance en 2011.



