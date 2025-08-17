Menu
Dernières Infos - Etats-Unis

Rubio menace la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine n'est pas conclu


AFP / le 17 août 2025 à 17h38,

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, lors d'une conférence de presse du président Donald Trump et de son homologue russe Vladimir Poutine, le 15 août 2025 en Alaska. DREW ANGERER/AFP

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a menacé dimanche la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine ne venait pas à être conclu, deux jours après le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucune annonce.

« En fin de compte, si nous ne parvenons pas à trouver un accord ici, il y aura des conséquences », a prévenu M. Rubio lors d'une interview à la chaîne NBC, évoquant la possible « adoption de nouvelles sanctions » contre la Russie.

