Deux morts dans le crash d'aéronefs à Saint-Pons, dans le sud-est


AFP / le 17 août 2025 à 10h55,

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans le sud-est de la France à Saint-Pons, a appris l'AFP auprès des autorités locales.

Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 (11h00 GMT) de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye, selon le même source. Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département.

Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.

