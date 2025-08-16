Syrie: explosion à la voiture piégée à Damas, pas de victime (médias d'Etat)

Les médias d'Etat syriens ont annoncé qu'une voiture piégée avait explosé samedi soir à Damas sans faire de victime.

"Une explosion a été entendue dans le quartier de Mazzeh", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant un quartier cossu de la capitale syrienne qui abrite également des ambassades et des bureaux des Nations unies.

Selon la télévision d'Etat, l'explosion a été causée par "un engin explosif placé à l'intérieur d'une vieille voiture". Aucun blessé n'a été signalé, a-t-elle indiqué.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a affirmé que le véhicule a explosé près d'un hôtel.

