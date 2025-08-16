Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Syrie: explosion à la voiture piégée à Damas, pas de victime (médias d'Etat)

AFP / le 16 août 2025 à 21h44,

Les médias d'Etat syriens ont annoncé qu'une voiture piégée avait explosé samedi soir à Damas sans faire de victime. 

"Une explosion a été entendue dans le quartier de Mazzeh", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant un quartier cossu de la capitale syrienne qui abrite également des ambassades et des bureaux des Nations unies. 

Selon la télévision d'Etat, l'explosion a été causée par "un engin explosif placé à l'intérieur d'une vieille voiture". Aucun blessé n'a été signalé, a-t-elle indiqué. 

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a affirmé que le véhicule a explosé près d'un hôtel. 

bur-lg/ysm/cab/hme 

© Agence France-Presse


Les médias d'Etat syriens ont annoncé qu'une voiture piégée avait explosé samedi soir à Damas sans faire de victime. 


"Une explosion a été entendue dans le quartier de Mazzeh", a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant un quartier cossu de la capitale syrienne qui abrite également des ambassades et des bureaux des Nations unies. 


Selon la télévision d'Etat, l'explosion a été causée par "un engin explosif placé à l'intérieur d'une vieille voiture". Aucun blessé n'a été signalé, a-t-elle indiqué. 


L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a affirmé que le véhicule a explosé près d'un hôtel. 


bur-lg/ysm/cab/hme 


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés