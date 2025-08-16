Le Français arrêté au Mali est l'objet d' « accusations sans fondement »

Le Français arrêté au Mali et accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions est l'objet d' « accusations sans fondement », a assuré samedi le ministère français des Affaires étrangères.

« Un dialogue est en cours (avec les autorités maliennes) afin de dissiper tout malentendu » et obtenir la « libération sans délai » de ce membre de l'ambassade de France à Bamako, ajoute le ministère.