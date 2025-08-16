Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Le Français arrêté au Mali est l'objet d' « accusations sans fondement »


AFP / le 16 août 2025 à 18h40,

Des membres des Forces armées maliennes (FAMA) assurent la sécurité lors d'une cérémonie marquant l'arrivée de plusieurs caisses contenant des manuscrits anciens au Centre Ahmed Baba de documentation et de recherche à Tombouctou, le 11 août 2025. Photo AFP

Le Français arrêté au Mali et accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions est l'objet d' « accusations sans fondement », a assuré samedi le ministère français des Affaires étrangères.

« Un dialogue est en cours (avec les autorités maliennes) afin de dissiper tout malentendu » et obtenir la « libération sans délai » de ce membre de l'ambassade de France à Bamako, ajoute le ministère.

