Sommet Trump/Poutine : Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à maintenir « la pression » sur la Russie tant « qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue ».

Dans un message posté sur X après les différents contacts diplomatiques consécutifs au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, Emmanuel Macron a également jugé « essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements ».

« Il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit et qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue », a-t-il écrit, en précisant que les leaders européens avaient poursuivi leurs échanges après leurs discussions avec le président américain Donald Trump samedi matin.

Dans ce message, le président français salue également « la disponibilité des États-Unis » à contribuer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine qui devront accompagner tout accord de paix. « Nous y travaillerons avec eux et avec tous nos partenaires de la Coalition des volontaires, avec qui nous nous réunirons prochainement à nouveau, pour avancer de manière concrète », a-t-il précisé.

Donald Trump a rendu compte aux Européens tôt samedi matin du contenu de ses discussions avec le président russe. Le président des Etats-Unis a fait savoir dans un message sur son réseau social Truth Social qu'il privilégiait désormais un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu.