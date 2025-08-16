Onze morts après une explosion dans une usine d'armements

Une explosion dans une usine d'armements dans la région de Riazan, en Russie, a fait vendredi au moins 11 morts, ont rapporté samedi les autorités russes, qui privilégient la piste d'un non-respect des normes de sécurité.

« Lors des fouilles dans les décombres, deux autres corps ont été retrouvés. Malheureusement, 11 personnes sont mortes », a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence. Il précise que 130 personnes ont été blessées et que plus de 360 secouristes travaillent sur place.

Des médias locaux affirment que le sinistre a eu lieu vendredi matin dans un atelier avec des matières explosives et ont publié des vidéos présumées de la catastrophe, non authentifiées par l'AFP, montrant un grand panache de fumée s'élevant dans le ciel. Selon des médias locaux, l'explosion a touché l'usine Elastik, située à une soixante de kilomètres de Riazan, la capitale régionale. Cette entreprise, toujours selon des médias locaux, produit des explosifs et des munitions. En 2021, une explosion accidentelle avait déjà causé 17 morts sur le même site.

Le conglomérat public Rostec, qui fournit des produits industriels et de haute technologie aux secteurs civils et militaires, a affirmé vendredi qu'il participait aux évacuations de blessés par hélicoptère après cette nouvelle catastrophe.

Alors que l'Ukraine frappe régulièrement avec des drones des cibles militaires en Russie, les autorités russes n'ont pas évoqué cette possibilité dans le cas présent. Le Comité d'enquête russe a affirmé qu'une enquête avait été ouverte pour « violation » des règles de sécurité « dans des lieux industriels dangereux ».

Les explosions ou incendies accidentels sont courants en Russie du fait de la vétusté des infrastructures, souvent soviétiques, et/ou du non-respect des normes de sécurité. Depuis le début de l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine, en février 2022, le pays a entrepris un grand effort industriel et économique pour produire des armes et des équipements militaires