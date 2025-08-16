Zelensky rencontrera Donald Trump lundi à Washington, selon Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

Sur son compte X, M. Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des « principaux points » de sa conversation avec le président russe en Alaska.

« Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre », a indiqué M. Zelensky. « Je suis reconnaissant de l'invitation. Il est important que les Européens soient impliqués à chaque étape afin d'apporter des garanties de sécurité fiables, aux côtés des États-Unis », a-t-il poursuivi. Il a précisé s'être entretenu environ une heure par téléphone avec M. Trump, avant d'être rejoint lors de cette conversation par des dirigeants européens.

M. Zelensky a par ailleurs réitéré son souhait d'une rencontre trilatérale avec MM. Trump et Poutine, comme proposée par le président américain. « Il est important que la force de l'Amérique ait un impact sur le développement de la situation », a-t-il souligné, ajoutant avoir parlé avec Donald Trump de « signaux positifs venant de la partie américaine » pour apporter à Kiev des garanties de sécurité.