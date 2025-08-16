Menu
Dernières Infos - Conflit

La Russie a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit


AFP / le 16 août 2025 à 10h32,

Des recrues ukrainiennes participant à un exercice d'entraînement visant à améliorer leurs compétences tactiques dans un lieu tenu secret de la région de Zaporijia, en août 2025. Photo AFP

L'armée russe a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit de vendredi à samedi, a affirmé Kiev, au moment où se tenait en Alaska la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Les forces aériennes ukrainiennes, dans un communiqué sur Telegram, ont affirmé avoir abattu 61 de ces drones, dont des drones de type « Shahed » (de conception iranienne) et des drones leurres.

Selon cette source, les régions de Soumy (nord-est), Donetsk (est), Tcherniguiv (nord) et Dnipropetrovsk (centre-est) ont été attaquées. Des bombardements de drones et de missiles russes touchent l'Ukraine quasiment toutes les nuits, faisant régulièrement des morts et des blessés. Kiev demande à ses alliés de lui fournir plus de systèmes de défense anti-aériens pour repousser ces attaques permanentes.

Les frappes dans la nuit de vendredi à samedi en Ukraine ont eu lieu alors que se déroulait la rencontre, en Alaska, entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump, très attendue, mais qui n'a pas abouti à un cessez-le-feu comme l'espéraient Kiev et ses alliés européens. Le président américain avait indiqué avant cette rencontre souhaiter organiser rapidement un sommet tripartite avec le chef d'Etat russe et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour décrocher une trêve.

La guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Elle a fait a minima des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers.


