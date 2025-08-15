Trump a parlé au président bélarusse Loukachenko, allié de Poutine, avant le sommet en Alaska

Donald Trump a parlé vendredi par téléphone au dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, ont rapporté Minsk et Washington, avant un sommet très attendu entre les présidents américain et russe en Alaska.

Le Bélarus, ex-république soviétique frontalière de l'Ukraine, soutient l'invasion russe et a permis à Moscou d'utiliser son territoire pour l'attaquer à grande échelle en février 2022.

MM. Trump et Loukachenko ont discuté « de questions d'ordre bilatéral, de sujets régionaux et de situations dans des zones sensibles, y compris l'Ukraine », a indiqué le compte Telegram Poul Pervogo, affilié au service de presse de la présidence bélarusse.

Alexandre Loukachenko a invité Donald Trump et sa famille à visiter Minsk et « cette invitation a été acceptée », selon cette source. Donald Trump s'est lui réjoui sur sa plateforme Truth Social d'une « conversation formidable » avec le « très respecté président du Bélarus ». « Le but de cet appel était de le remercier pour la libération de 16 prisonniers », a expliqué Donald Trump, ajoutant qu'ils avaient également évoqué « la visite du président Poutine en Alaska ».

Le Bélarus, dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis trois décennies, compte des centaines de prisonniers politiques, selon des ONG de défense des droits des détenus. Alexandre Loukachenko, qui cherche à améliorer son image à l'étranger alors que le pays est soumis à des sanctions massives de l'Occident, a multiplié récemment les grâces de prisonniers.

Seize d'entre eux ont été libérés début juillet, dont Sergueï Tikhanovski, le mari de la meneuse de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa.

Donald Trump a affirmé que le dirigeant bélarusse et lui « discut(aient) également de la libération de 1.300 prisonniers supplémentaires ». Le Bélarus compte 1.186 prisonniers politiques, selon l'ONG spécialisée Viasna. Si certains ont été libérés ces derniers mois, les forces de l'ordre ont continué, en parallèle, à arrêter des personnes suspectées de s'opposer au pouvoir d'Alexandre Loukachenko.

De grandes manifestations avaient eu lieu dans le pays entre 2020 et 2021 pour dénoncer des fraudes électorales après la victoire déclarée d'Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle. Ce mouvement avait été maté à coups d'arrestations par milliers, tortures et condamnations. La répression a poussé des dizaines de milliers de Bélarusses à fuir à l'étranger.