Des partisans du cheikh el-Assir manifestent à Abra pour réclamer sa libération

Des dizaines de partisans du cheikh salafiste Ahmad el-Assir, ainsi que des familles d'autres détenus impliqués dans des événements survenus à Abra en 2013, ont organisé après la prière du vendredi un sit-in devant la mosquée Bilal ben Rabah, dans cette localité située à l’est de Saïda, a rapporté le correspondant de L’Orient-Le Jour au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Libérez-les » et « Sauvez les prisonniers ».

L’activiste local Mohammad el-Chamiyé a prononcé un discours lors de ce rassemblement, affirmant que les actions de protestation se poursuivraient jusqu’à la libération du cheikh el-Assir et de ses compagnons.

Le 21 août 2021, Ahmad el-Assir avait été condamné par le tribunal militaire à vingt ans de travaux forcés pour avoir combattu l’armée libanaise à Bhanine, dans le nord, en 2014. Une condamnation à mort avait déjà été prononcée en 2017 contre ce prédicateur sunnite, arrêté pour des affrontements survenus en juin 2013 à Abra entre des combattants islamistes qu’il dirigeait et l’armée libanaise. Ces combats avaient fait 18 morts parmi les soldats et 11 parmi les miliciens. Ses compagnons ont été condamnés à dix ans de travaux forcés.

En fuite, el-Assir avait finalement été arrêté à l’aéroport de Beyrouth le 15 août 2015. Ayant changé d’apparence physique, il était presque méconnaissable au moment de son arrestation. Il portait un faux passeport et tentait de s’enfuir en Égypte. Ses proches et d’autres détenus islamistes manifestent régulièrement pour réclamer une amnistie.