Deux blessés dans une fusillade près d'une mosquée selon la police
AFP /
le 15 août 2025 à 16h11,
La police sécurise la zone autour du siège du gouvernement suédois à Rosenbad, à Stockholm, le 29 juillet 2025, pendant les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Photo par Par BACKSTROM / TT NEWS AGENCY / AFP
Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro, ville du sud de la Suède, a indiqué la police suédoise. Selon des médias locaux, l'une d'entre elle a été touchée alors qu'elle sortait de la mosquée. La police a exhorté le public à rester à l'écart des lieux pendant les recherches pour retrouver le tireur.
« La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade », a indiqué la police dans un communiqué, n'apportant aucune autre précision sur les circonstances de la fusillade ni sur une éventuelle arrestation de l'auteur.
« Nous recherchons actuellement activement le ou les auteurs », a déclaré à l'AFP Anders Dahlman, porte-parole de la police. « Nous interrogeons des témoins et l'enquête technique est en cours », a-t-il ajouté. En février, Örebro a connu la pire fusillade de l'histoire en Suède: un homme de 35 ans est entré dans un centre de formation pour adultes et a abattu 10 personnes avant de retourner son arme contre lui.
