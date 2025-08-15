Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Russie

La veuve de Navalny appelle Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés 


AFP / le 15 août 2025 à 13h41,

Ioulia Navalnaïa, veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, le 19 avril 2024, à Gmund au bord du lac Tegernsee, dans le sud de l'Allemagne. Photo d'archives AFP / LUKAS BARTH

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska. 

« Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux », a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.


La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska. 

« Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux », a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés