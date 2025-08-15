La veuve de Navalny appelle Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés 

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska.
« Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux », a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.
