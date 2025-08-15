Menu
Dernières Infos - Diplomatie

La Russie ne fait « aucune prédiction » sur l'issue du sommet Trump-Poutine, selon Lavrov


AFP / le 15 août 2025 à 13h00,

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov réagit lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien à l'issue de leur rencontre à Moscou le 31 juillet 2025. Photo de Shamil Zhumatov / POOL / AFP

Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. 

« Nous ne faisons aucune prédiction », a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription « URSS » en russe. « Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons », a-t-il ajouté. 

