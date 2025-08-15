La Russie ne fait « aucune prédiction » sur l'issue du sommet Trump-Poutine, selon Lavrov

Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

« Nous ne faisons aucune prédiction », a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription « URSS » en russe. « Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons », a-t-il ajouté.