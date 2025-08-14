Ahmad Hajjar au siège de la brigade des gardiens de Beyrouth

Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar s'est rendu jeudi au siège de la brigade des gardiens de la ville de Beyrouth, rendant hommage à « leur mission qui est essentielle dans la protection de la capitale ». Le ministre a communiqué « la volonté du ministère de soutenir cette brigade et de lui assurer tous les moyens nécessaires pour développer ses capacités ».

Affirmant « bien connaître les problèmes par lesquels est passée cette brigade », M. Hajjar a assuré qu’elle retrouverait bientôt, sous son nouveau commandement, sa place dans la sécurisation de la ville, auprès des Forces de sécurité intérieure et de la direction de la gendarmerie de Beyrouth. « Une mission qui ne se limite pas à la sécurité, mais s’étend aussi aux services et à la facilitation du trafic », a-t-il ajouté.

Cette visite du ministre comprenait une réunion avec les commandants de la brigade, qui lui ont expliqué leurs besoins et la nature de leur travail.