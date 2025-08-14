Afghans expulsés de pays voisins : Kaboul annonce 1.800 emplois au Qatar

Le gouvernement taliban a conclu avec le Qatar un nouvel accord réservant 1.800 emplois dans l'émirat à des Afghans de retour dans leur pays après avoir été chassés ou expulsés de pays voisins, a annoncé jeudi un responsable à l'AFP.

Fin juillet, le ministère du Travail et des Affaires sociales avait déjà annoncé avoir passé un accord avec Doha portant sur 3.100 postes ouverts aux Afghans dans plusieurs secteurs d'activité, provoquant un afflux de candidatures dans ce pays miné par le chômage et la pauvreté.

Cette semaine, 1.800 nouveaux emplois ont été ouverts, adressés « spécifiquement à ceux qui sont rentrés ou ont été forcés de quitter l'Iran et le Pakistan » ces deux dernières années, a indiqué à l'AFP Samiullah Ibrahimi, porte-parole du ministère du Travail.

Le dépôt des dossiers a débuté mercredi et 8.000 candidats se sont déjà présentés, a précisé cette source.

« Lorsqu'ils enregistrent leurs candidatures, ils doivent apporter tout document qui prouve leur statut de réfugié ou de migrant » et payer 100 afghanis de frais d'inscription (1,25 euro), a-t-il ajouté.

Parmi les postes affichés: ingénieur, technicien automobile, employé dans la restauration, directeur financier, conseiller juridique...

Lors de la précédente campagne de recrutement en juillet, 15.500 personnes avaient déposé leur candidature en l'espace de quelques jours, soit cinq fois plus que le nombre d'emplois à pourvoir.

Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population afghane vit dans la pauvreté et le chômage (plus de 13%) touche près d'un quart des jeunes (15-29 ans).

Le pays est englué dans l'une des pires crises humanitaires au monde selon l'ONU, qui alerte sur l'impact des campagnes d'expulsion d'Afghans des pays voisins comme l'Iran et le Pakistan.

Plus de quatre millions d'Afghans sont rentrés du Pakistan et d'Iran depuis septembre 2023, d'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Entre 1,5 et deux millions ont regagné le sol afghan pour la seule année 2025, selon des agences onusiennes.