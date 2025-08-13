L'ONU condamne les attaques des paramilitaires contre des civils au Darfour

L'ONU a condamné mercredi les attaques meurtrières des paramilitaires, en guerre contre l'armée soudanaise, dans le Darfour-Nord, qui ont fait au moins 57 morts parmi les civils lundi.

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé dans un communiqué « son indignation face à l'attaque à grande échelle menée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) contre la ville assiégée d'El-Facher et le camp adjacent d'Abou Chouk ». Selon l'ONU, au moins 57 civils ont été tués, dont 40 dans le seul camp. Des exécutions sommaires sont également suspectées.

Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre pour le pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son ex-adjoint, le général Mohamed Daglo, à la tête des FSR. Lundi, les paramilitaires ont pris d'assaut Abou Chouk et ouvert le feu sur des civils, selon la cellule d'urgence du camp, tuant plus de 40 civils et en blessant au moins 19, alors que les combattants progressaient vers El-Facher, dernière ville de la région occidentale du Darfour encore tenue par l'armée.

« C'est avec consternation que nous assistons, une fois de plus, à une horreur inimaginable infligée aux civils à El-Facher, qui ont enduré plus d'une année de siège, d'attaques persistantes et de conditions humanitaires désastreuses », a déploré M. Türk. Ces derniers mois, el-Facher et les camps voisins ont été pris pour cible par les FSR après le retrait des paramilitaires de la capitale Khartoum en mars. D'après l'ONU, le camp d'Abou Chouk a été ciblé au moins 16 fois entre janvier et juin 2025, faisant plus de 200 morts et une centaine de blessés.

« Une fois de plus, je tire la sonnette d'alarme sur le risque sérieux de persécution motivée par des motifs ethniques, alors que les FSR essayent de prendre le contrôle d'El-Facher et du camp d'Abou Chouk », a déclaré M. Türk. Il a exhorté les belligérants à conclure rapidement des trêves humanitaires temporaires dans les zones assiégées, afin de permettre un accès aux populations en détresse.

Lundi, le chef de l'armée et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour discuter d'un plan de paix américain, ont déclaré à l'AFP deux sources gouvernementales soudanaises. La guerre au Soudan a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné des millions d'autres et provoqué ce que l'ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».