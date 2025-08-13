Deux morts dans une attaque de drone lors d'une cérémonie de l'armée, selon une source médicale

Au moins deux personnes, dont un mineur, ont été tuées mercredi dans une attaque de drone visant la localité soudanaise de Tamboul, au sud-est de Khartoum, lors d'une cérémonie de l'armée, a déclaré à l'AFP une source médicale. Selon deux témoins, la frappe a ciblé la ville alors qu’une cérémonie militaire s’y déroulait. La victime mineure était âgée de 11 ans, selon la même source médicale, qui a également fait état de plusieurs blessés.

Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et déraciné des millions d'autres. Selon les médias locaux, la cérémonie s'est déroulée en présence d’Abou Aqla Kaykal, commandant des Forces du bouclier soudanais, proches de l’armée.

Ancien allié des FSR, il a fait défection pour rejoindre l’armée l’année dernière, contribuant à la reconquête par cette dernière en janvier de l’État d’Al-Jazira où se trouve Tamboul. Il est accusé d’exactions aux côtes des deux parties du conflit. Les défenses anti-aériennes ont été activées face à l'attaque, a indiqué un habitant de la ville, décrivant un « état de chaos » sur la place centrale où « des centaines de personnes s'étaient rassemblées ». Ni l’armée ni les FSR n’ont commenté cette attaque, la première rapportée dans cette région du centre du pays depuis plusieurs mois.

Selon l'ONU, près d'un million de personnes y sont retournées chez elles, mettant à profit le calme relatif depuis l'offensive de l'armée dans le secteur, qui lui a également permis la reprise de Khartoum en mars.

Ces derniers mois, les FSR ont été accusées de lancer des attaques de drones sur de vastes zones contrôlées par l’armée, visant des infrastructures civiles et provoquant des coupures de courant affectant des millions de personnes.

L'attaque intervient au lendemain d'une rencontre secrète en Suisse entre le chef de l'armée et leader de facto du Soudan Abdel Fattah al-Burhane et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, selon des sources gouvernementales soudanaises.

La rencontre portait sur une proposition de paix américaine, alors que les précédents efforts de médiation menés par Washington et Ryad n'ont jamais abouti à un cessez-le-feu. Les FSR intensifient actuellement leurs opérations dans l’ouest du pays pour s’emparer d’El-Facher, dernière capitale provinciale de la vaste région du Darfour à leur échapper.

La guerre, qui a provoqué ce que l'ONU décrit comme « la pire crise humanitaire au monde », a également divisé le pays: l'armée contrôle le nord, l'est et le centre, tandis que les FSR dominent la quasi totalité du Darfour et, avec leurs alliés, certaines parties du sud.



