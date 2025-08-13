La Maison Blanche veut l' « alignement » des principaux musées de Washington avec la vision de Trump

La Maison Blanche a annoncé mardi à l'institution qui gère les principaux musées de Washington que l'administration américaine allait mener un examen approfondi pour s'assurer de leur « alignement » avec la vision de l'Amérique prônée par Donald Trump, fondée selon son courrier sur la « vérité et la raison ».

Cet examen, justifié par les festivités autour du 250e anniversaire des Etats-Unis l'an prochain, selon le courrier que la Maison Blanche a publié sur son site internet, portera sur les expositions, les textes, la conservation ou encore la programmation de huit musées de la capitale gérés par la Smithsonian Institution. « Cette initiative vise à garantir l'alignement avec la directive du président pour célébrer le caractère exceptionnel de l'Amérique, à supprimer les discours clivants ou partisans et à restaurer la confiance dans nos institutions culturelles », peut-on lire dans la missive.

La Maison Blanche fait référence à un décret signé en mars visant à reprendre le contrôle du contenu des musées du Smithsonian, accusés de « révisionnisme historique » par Donald Trump et d'avoir mené au cours de la décennie passée un « endoctrinement idéologique » racial. « Dans cet esprit et conformément au décret » visant à « restaurer la vérité et la raison dans l'Histoire américaine, nous allons mener un examen interne approfondi », a ajouté la lettre datée de mardi.

Les établissements concernés sont le Musée d'histoire américaine, le Musée d'histoire naturelle, le Musée d'histoire et de la culture afro-américaine, le Musée des Indiens d'Amérique, le Musée de l'air et de l'espace, le Musée Smithsonian d'art américain, le National Portrait Gallery et le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. Dans les « 120 jours », soit d'ici le début de 2026, « les musées devraient commencer à mettre en oeuvre des corrections lorsque cela est nécessaire », anticipe l'administration, notamment « en remplaçant les propos clivants ou idéologiques par des descriptions qui rassemblent, qui sont historiquement exactes et constructives ».

Contactée par l'AFP, la Smithsonian n'a pas réagi dans l'immédiat.