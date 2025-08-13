Kurdistan d'Irak : un chef de file de l'opposition arrêté

La police du Kurdistan autonome d'Irak a arrêté le chef du principal parti d'opposition kurde, Nouvelle Génération, et annoncé qu'il devait être présenté mercredi devant un juge dans le cadre d'une affaire judiciaire. Shaswar Abdulwahid, un homme d'affaires qui détient aussi une télévision kurde, a été arrêté mardi soir à son domicile de Souleimaniyeh, la deuxième ville du Kurdistan, dominée par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) du clan familial Talabani, un des deux partis historiques kurdes.

Depuis son entrée en politique, l'opposant, arrêté à plusieurs reprises et blessé lors d'une tentative d'assassinat, se montre très virulent dans ses critiques adressées aux deux grands partis régionaux, fustigeant corruption, pauvreté et chômage qui sévissent au Kurdistan. L'autre grand parti, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), du clan Barzani, est au pouvoir dans la capitale régionale Erbil.Nouvelle Génération a presque doublé le nombre de ses députés aux dernières élections législatives, devenant la troisième force du Parlement régional avec 15 sièges.

L'interpellation de l'opposant a eu lieu « sur ordre judiciaire », a déclaré à la presse mardi soir le porte-parole de la police de Souleimaniyeh, Sarkout Ahmed, précisant que M. Abdulwahid serait présenté devant un juge mercredi. Une source judiciaire a expliqué à l'AFP que l'arrestation de M. Abdulwahid faisait suite à une condamnation par contumace à six mois de prison pour ne pas s'être présenté aux audiences d'un procès, après une plainte pour « diffamation » déposée par une ex-parlementaire.

Mercredi, selon la loi, ce verdict pourrait être annulé pour que l'affaire soit réexaminée. L'opposant pourrait demander une remise en liberté sous caution ou être maintenu en détention.

Nouvelle Génération a estimé que l'interpellation de son chef était liée à des déclarations qu'il a faites récemment à propos des salaires impayés réclamés par les fonctionnaires. M. Abdulwahid « avertissait que si la crise des salaires n'était pas résolue cette semaine (...) Nouvelle Génération aurait une importante prise de position la semaine prochaine », a déclaré le parti dans un communiqué.

Les autorités de la région sont régulièrement pointées du doigt par les défenseurs des droits humains qui dénoncent des arrestations arbitraires, des violations de la liberté de manifester et des atteintes à la liberté de la presse.