Dernières Infos - Conflit

Macron reconnaît que la France a mené une « guerre » au Cameroun pendant la décolonisation


AFP / le 12 août 2025 à 20h04,

Le président français Emmanuel Macron salue à son arrivée en hélicoptère pour des entretiens avec le chancelier allemand à la Villa Borsig, résidence d'hôtes du ministère allemand des Affaires étrangères, à Berlin, le 23 juillet 2025. Photo AFP/RALF HIRSCHBERGER

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené « une guerre » au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des « violences répressives », dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi.

M. Macron endosse ainsi les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a « clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple », ajoutant que « la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes ».

