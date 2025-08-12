Le directeur des renseignements de l'armée dans la banlieue sud de Beyrouth démis de ses fonctions

Le directeur des renseignements de l'armée dans la banlieue sud de Beyrouth, le général Maher Raad, a été démis mardi de ses fonctions, a confirmé à L'Orient-Le Jour une source au sein de l'armée. Cette source a démenti par ailleurs que cette affaire soit reliée à des sanctions américaines à l'encontre de ce dernier, après la diffusion d'informations allant dans ce sens par la chaîne saoudienne al-Hadath. Le retrait du général Raad de son poste s'inscrirait dans le cadre du « processus normal de désignations » au sein des autorités libanaises.

L'armée a par ailleurs démenti à L'OLJ toute proximité du général Raad avec le Hezbollah, après des rumeurs en ligne sur l'implication de ce responsable dans des activités de contrebande de drogues et d'armes du parti chiite dans la région. Maher Raad, qui serait issu de la famille du député du Hezbollah Mohammad Raad, aurait été remplacé par le colonel Samer Hamadé selon certaines informations en ligne.

Plus tôt dans la journée, al-Hadath rapportait que le général Raad avait été « soudainement démis de ses fonctions, après que les autorités libanaises ont été notifiées par le Congrès américain de son ajout sur la liste des sanctions américaines dites PAGER». Réintroduite en mars 2025, la loi PAGER stipule que le financement fédéral destiné à soutenir l'armée libanaise est interdit jusqu'à ce que le gouvernement et le Parlement libanais remplissent certaines conditions, consistant notamment à ne plus reconnaître la légitimité du Hezbollah et du mouvement Amal en tant que partis politiques et à ne plus autoriser la désignation de ministres ou autres responsables gouvernementaux issus de ces mouvements.

En mars dernier, Fadi el-Hassan, président par intérim de l’Aéroport international de Beyrouth (AIB) et directeur général par intérim de l’Aviation civile, connu pour sa proximité avec le Hezbollah, avait lui aussi été démis de ses fonctions.