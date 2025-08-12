Menu
Légère baisse des prix des carburants au Liban


le 12 août 2025 à 09h58,

Une station-service au Liban. Photo d’illustration L'Orient-Le Jour

Les tarifs des carburants ont enregistré de légères baisses mardi au Liban, selon la grille tarifaire publiée par le ministère de l’Énergie.

Voici les nouveaux tarifs :

- 20 litres d’essence à 95 octane : 1.442.000 livres libanaises (-4.000 LL)

- 20 litres d’essence à 98 octane : 1.482.000 LL (-4.000 LL)

- 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.364.000 LL (-16.000 LL)

- Bonbonne de gaz domestique : 1.087.000 LL (-5.000 LL)

- Kilolitre de mazout (utilisé pour alimenter les générateurs électriques privés) : 700,26 dollars (en baisse de 8,67 dollars)



