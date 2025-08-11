Affaire Epstein: un juge rejette la demande de publication de documents concernant Ghislaine Maxwell

Un juge fédéral américain a rejeté lundi la demande du ministère de la Justice de rendre publics certains documents de la procédure pénale à l'encontre de Ghislaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein, estimant qu'il n'y avait rien de nouveau à en tirer.

Les documents en question concernent les témoignages qui avaient été recueillis dans cette affaire devant un grand jury, en amont du procès au terme duquel Ghislaine Maxwell avait été condamnée en 2022 pour avoir recruté des jeunes femmes mineures afin qu'Epstein les exploite sexuellement.

Selon le juge de New York Paul Engelmayer, une levée du secret sur les éléments recueillis à l'époque devant le grand jury « n'apporterait aucune information nouvelle d'importance ». « Les documents n'identifient aucune personne autre qu'Epstein et Maxwell comme ayant eu des contacts sexuels avec un mineur. Ils ne mentionnent ou n'identifient aucun client d'Epstein ou de Maxwell », poursuit le magistrat.

Donald Trump multiplie les initiatives pour tenter d'éteindre la polémique, qui enflamme une partie de sa base électorale, laquelle l'accuse de manquer de transparence dans le dossier Epstein, financier retrouvé mort pendu en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Après avoir pendant des mois promis à ses partisans des révélations fracassantes dans cette affaire au centre de plusieurs théories complotistes, le président américain subit un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

C'est dans ce cadre qu'avait été réclamée une levée du secret sur les éléments amassés par le grand jury, collectif de citoyens qui intervient au cours de l'enquête et passe en revue preuves et témoignages pour décider d'une éventuelle mise en accusation.

Un autre juge devra juger d'une demande du même type concernant le grand jury composé dans la procédure visant Epstein.

Ghislaine Maxwell, 63 ans purge actuellement une peine de 20 ans de prison et a récemment été transférée dans un établissement pénitentiaire au régime de sécurité moins strict.

Le numéro deux du ministère de la Justice ,Todd Blanche - qui est également l'ancien avocat personnel de Donald Trump - a récemment longuement interrogé l'ancienne complice de Jeffrey Epstein mais n'a pas révélé la nature de leur discussion.