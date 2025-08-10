EDL répare une panne sur le réseau à Zouk

Le fournisseur public Électricité du Liban (EDL) a fait savoir dimanche que ses équipes intervenaient sur une panne survenue à minuit sur un relais de haute et moyenne tension de la centrale principale de Zouk.

« Des travaux sont en cours pour reconnecter progressivement les groupes à gaz des centrales de Zahrani (Liban-Sud) et Deir Ammar (Liban-Nord), ainsi que les moteurs à inversion de Zouk (Kesrouan) et Jiyé (Chouf) au réseau. Par ailleurs, les équipes de maintenance procèdent à la réparation afin de reconnecter la turbine à vapeur de la centrale de Deir Ammar (150 mégawatts), ce qui nécessite habituellement environ 24 heures », a expliqué l'office.

« La cause de la panne est une baisse de l'isolation des ponts de connexion d'un des transformateurs à haute tension dans la centrale thermique de Zouk, due à l'humidité et à la forte chaleur. Cette coupure répétée et générale du réseau a provoqué une surcharge thermique sur la turbine à vapeur de la centrale de Deir Ammar, affectant l'axe de la turbine et empêchant sa rotation », a encore expliqué le fournisseur.

Le pays connaît depuis jeudi dernier un épisode de forte chaleur et d'humidité.