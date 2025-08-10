Le ministère de l’Éducation fixe les dates de la session de rattrapage du baccalauréat

Le ministère libanais de l’Éducation a annoncé les dates des examens de la session de rattrapage du baccalauréat général, qui se tiendront du 23 au 30 août dans toutes les filières, indique l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Les résultats du baccalauréat pour les quatre filières (sciences générales, sciences de la vie, économie et sociologie, lettres et humanités) avaient été publiés le 1er août.

Pour la session de rattrapage, des examens sont prévus pour chaque filière les 23, 25, 26, 28 et 30 août. Cette décision fait suite à une résolution adoptée jeudi par le Conseil des ministres, approuvant l’organisation d’une session de rattrapage des examens officiels, indique le ministère.

Les inscriptions à cette session, prévues du 11 au 18 août, seront ouvertes aux candidats de la session ordinaire qui étaient absents pour quelque raison que ce soit, à ceux qui ont échoué, quel que soit leur résultat, ainsi qu’aux personnes qui remplissaient les conditions pour se présenter aux examens ordinaires mais ne l’ont pas fait, entre autres.

En début de semaine, le ministère de l’Éducation avait également invité les candidats au baccalauréat général désireux de présenter des réclamations concernant leurs résultats aux examens de la première session pour l’année 2025 à le faire en ligne entre mardi et jeudi.

Selon les résultats publiés le 1er août pour la session ordinaire, le Liban-Sud a enregistré les taux de réussite les plus élevés dans toutes les filières, une performance remarquable compte tenu de l’exposition importante de la région à la guerre de 2023-2024 et du fait qu’elle est encore soumise à des frappes aériennes israéliennes quasi quotidiennes.