La canicule s'étale sur presque toute la moitié sud du pays

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays, avec 42 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

« Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d'un cran dans le Sud », a prévenu samedi le service national de prévisions. Le thermomètre devrait ainsi grimper « fréquemment » jusqu'à 40°C, voire les « dépasser » dans l'Hérault, le Var et le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, a-t-il prévenu.

Au plus chaud de la journée, 42°C sont également attendus à Nîmes et 40°C à Perpignan, avec des pointes à 38°C à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi. Des Pyrénées-Atlantiques au Jura, et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes, 42 départements de la moitié sud du pays ont été classés en vigilance orange canicule.

Cet épisode, qui nécessite « une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées », a souligné Météo-France, pourrait encore s'intensifier en début de semaine. Samedi, 42,2°C ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39°C à Lyon, dans une région où le mercure devrait « légèrement » baisser dimanche d'après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c'est la 51ème enregistrée en France depuis 1947.

Pic « entre lundi et mardi »

Lundi, plus de la moitié de l'Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie Sud, seront placés en vigilance orange, selon un bulletin actualisé de Météo-France. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d'alerte dès dimanche midi. Seule la Corse-du-Sud est annoncée en jaune dans la moitié sud de l'Hexagone. « Le pic est attendu entre lundi et mardi » pour cette canicule, qui « devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, a écrit Météo-France.

Selon le prévisionniste, qui observe « une accélération de la survenue des vagues de chaleur » liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années. L'institut a parallèlement classé le Vaucluse en risque « très élevé » pour les incendies dimanche. Dix départements du pourtour méditerranéen et de son arrière-pays, et cinq autres du Centre-Ouest, seront en danger « élevé ».

Dans l'Aude, le feu gigantesque qui a parcouru au cours de la semaine 16.000 hectares, dont 13.000 ont brûlé selon la sécurité civile, ne devrait pas être « maîtrisé » avant dimanche soir, en raison de conditions météo « se rapprochant de celles du jour de départ de l'incendie », ont prévenu les pompiers, avec un vent sec et chaud soufflant à 50 km/h sur fond de canicule. De son côté, la SNCF a supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Intercités Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, craignant des « pannes potentielles de climatisation » sur ses wagons les plus anciens en raison de la hausse des températures.