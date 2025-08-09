« Les jeunes de la banlieue-sud » de Beyrouth appellent à une nouvelle mobilisation samedi soir

Un groupe se présentant comme « Les jeunes de la banlieue-sud » de Beyrouth a lancé un appel à une mobilisation massive samedi soir, annonçant une manifestation à 21 h sur la route de l’aéroport pour s’opposer à « toute tentative de désarmer la résistance ». « Nous vous appelons à élever vos voix pour la défense des armes qui ont protégé la patrie », rapporte un communiqué.

Depuis lundi, les partisans du Hezbollah expriment leur opposition à toute tentative de désarmement du parti, notamment en organisant des convois de sympathisants à mobylette dans différentes régions du pays, et notamment dans le sud de la capitale. Sept manifestants ont été arrêtés puis relâchés vendredi soir par l’armée libanaise en marge de l'une de ces protestations, nous a précisé une source militaire.

Le gouvernement de Nawaf Salam avait annoncé mardi dernier avoir chargé l’armée de préparer un plan visant à désarmer les milices, y compris le Hezbollah, avant la fin de l’année. Deux jours plus tard, le cabinet approuvait les « objectifs » définis dans la feuille de route proposée par l’envoyé américain Tom Barrack, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu. Cet accord est entré en vigueur le 27 novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël, mais il est violé presque quotidiennement par l’État hébreu, qui continue d’occuper cinq points au Liban-Sud et de mener des attaques dans plusieurs régions du pays.