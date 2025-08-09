Le Premier ministre arménien salue une « paix » historique
AFP /
le 09 août 2025 à 13h35,
Le président américain Donald Trump (au centre), le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev (à gauche) et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan signent un accord dans la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, DC, le 8 août 2025. Photo AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a salué samedi une « paix » historique avec l'Azerbaïdjan, après avoir signé à Washington un projet d'accord visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies entre les deux pays. L'Arménie, à majorité chrétienne, et l'Azerbaïdjan, à majorité musulmane, se sont livré deux guerres au sujet de leur frontière et du statut des enclaves ethniques situées sur leurs territoires respectifs.
« Depuis des mois, je répète qu'il n'y aura pas de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'il y aura la paix. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la paix a été obtenue », a déclaré M. Pachinian, ancien journaliste et député de l'opposition, lors d'une conférence de presse après la signature de l'accord.
Il n'y a toujours aucune réaction officielle de la part de la Russie, jadis la principale puissance dans la région du Caucase.
