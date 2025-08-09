La Défense civile fait état de 10 Palestiniens tués par des tirs et frappes israéliens

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état de 10 personnes tuées samedi dont huit par des tirs de l'armée israélienne près de centres d'aide, dans le territoire palestinien. Au moins six corps, dont celui d'un enfant, ont été transférés à l'hôpital Al-Awda dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre) ainsi que trente blessés, a déclaré à l'AFP M. Bassal.

Les victimes ont été visées par des tirs israéliens lors de rassemblements de civils près du point de distribution d'aide, de la GHF (Fondation humanitaire de Gaza) sur la route principale Salah al-Din, dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole.

Deux autres personnes, dont une femme, ont été abattues par les forces israéliennes près d'un autre centre d'aide au nord-ouest de Rafah, dans le sud de Gaza, toujours selon la même source.

Selon des témoins, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi matin autour des centres d'aide de la GHF (soutenue par les États-Unis et Israël), dans le centre de la bande de Gaza et dans les zones à l'ouest de Rafah et de Khan Younès dans le sud, dans l'espoir d'obtenir des vivres.

Une femme a par ailleurs été tuée par une frappe aérienne « qui a ciblé un appartement en face de l'hôpital Al-Khair » à Khan Younès, selon le porte-parole de la Défense civile.

Un jeune homme a également été tué par un missile tiré par un drone israélien, qui a visé un groupe de civils près de l'école Abu Helou, qui abrite des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Bureij (centre de la bande de Gaza), selon M. Bassal.

L'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Les restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas, et les difficultés d'accès sur le terrain empêchent l'AFP d'y vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.



