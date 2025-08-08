Le plan israélien risque de mener à « une impasse absolue », dénonce la diplomatie française

La France a condamné vendredi « dans les termes les plus forts » le plan du gouvernement israélien pour Gaza, soulignant que celui-ci risque de conduire à « une impasse absolue », selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.

Elle rappelle « sa ferme opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population » alors que l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus importante du territoire palestinien, dans le but de « vaincre » le Hamas et d'assurer la libération des otages.

L'occupation « intégrale » de Gaza « aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition », a estimé pour sa part le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dans un message posté sur X.