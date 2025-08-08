Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Le plan israélien risque de mener à « une impasse absolue », dénonce la diplomatie française

AFP / le 08 août 2025 à 21h07,

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, serre la main du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’une conférence des Nations unies sur la solution à deux États pour Israël et la Palestine, au siège de l’ONU, le 29 juillet 2025, à New York. Photo AFP/ Charly Triballeau.

La France a condamné vendredi « dans les termes les plus forts » le plan du gouvernement israélien pour Gaza, soulignant que celui-ci risque de conduire à « une impasse absolue », selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.

Elle rappelle « sa ferme opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population » alors que l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus importante du territoire palestinien, dans le but de « vaincre » le Hamas et d'assurer la libération des otages.

L'occupation « intégrale » de Gaza « aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition », a estimé pour sa part le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dans un message posté sur X.


La France a condamné vendredi « dans les termes les plus forts » le plan du gouvernement israélien pour Gaza, soulignant que celui-ci risque de conduire à « une impasse absolue », selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.
Elle rappelle « sa ferme opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population » alors que l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus importante du territoire palestinien, dans le but de « vaincre » le Hamas et d'assurer la libération des otages.
L'occupation « intégrale » de Gaza « aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés