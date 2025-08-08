Plan pour Gaza : la Belgique convoque l'ambassadrice d'Israël

La Belgique a annoncé vendredi convoquer l'ambassadrice d'Israël après l'annonce du plan israélien pour Gaza. « L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision », a affirmé le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.
