Dernières Infos - Gaza

Plan pour Gaza : la Belgique convoque l'ambassadrice d'Israël


AFP / le 08 août 2025 à 15h34,

Des Palestiniens constatent les dégâts causés par une frappe israélienne qui a touché le quartier sud d'al-Zeitoun, à Gaza, le 8 août 2025. Photo Bashar Taleb/AFP

La Belgique a annoncé vendredi convoquer l'ambassadrice d'Israël après l'annonce du plan israélien pour Gaza. « L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision », a affirmé le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

La Belgique a annoncé vendredi convoquer l'ambassadrice d'Israël après l'annonce du plan israélien pour Gaza. « L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision », a affirmé le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

