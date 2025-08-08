Menu
Dernières Infos - Gaza

Von der Leyen appelle Israël à « revenir » sur son plan pour Gaza


AFP / le 08 août 2025 à 15h10,

Des Palestiniens inspectent le site d'une frappe israélienne matinale sur une maison, à Gaza, le 8 août 2025. Photo Mahmoud Issa/Reuters

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé vendredi Israël à « revenir » sur son plan pour Gaza. « Le gouvernement israélien doit revenir sur sa décision de prolonger son opération militaire à Gaza », a dit la cheffe de l'exécutif européen sur le réseau social X. « Un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement », a-t-elle affirmé.

