Von der Leyen appelle Israël à « revenir » sur son plan pour Gaza

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé vendredi Israël à « revenir » sur son plan pour Gaza. « Le gouvernement israélien doit revenir sur sa décision de prolonger son opération militaire à Gaza », a dit la cheffe de l'exécutif européen sur le réseau social X. « Un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement », a-t-elle affirmé.

