Vents violents en Grèce : de nombreuses liaisons de ferry interrompues en mer Egée

Des vents violents soufflent vendredi en Grèce, perturbant les voyages de dizaines de milliers de touristes, parmi lesquels de nombreux étrangers, dont les ferries ont dû rester au port à Athènes, et augmentant les risques d'incendies.

Après une réunion d'urgence, le ministère de la protection civile a déclaré que les rafales de vent atteindraient 88 km/heure, notamment dans le sud de la mer Égée, qui comprend la mer de Crète. Toutes les liaisons de ferries à partir des ports d'Athènes ont été annulées, à l'exception de celles desservant les îles proches, dans le golfe Saronique, telles Hydra, Egine, Poros et Spetses, ont annoncé les garde-côtes.

Ainsi, les liaisons de ferry desservant les Cyclades, dont les îles très touristiques de Mykonos et de Paros, ainsi que la Crète ont été annulées, empêchant les déplacements de dizaines de milliers de touristes, au pic de la saison.

L'observatoire national d'Athènes a par ailleurs averti dans un communiqué qu'il existait un « risque très élevé d'incendies de forêt en raison du vent », en particulier dans l'est et le sud du pays. Le maire d'Athènes a également fermé le Jardin National jeudi après qu'un arbre est tombé dans l'une des artères commerçantes les plus fréquentées de la capitale, manquant de peu des passants.