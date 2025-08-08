L'ONU exige de « stopper immédiatement » le plan israélien de contrôle militaire de la bande de Gaza

Le plan du gouvernement israélien « visant à une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé », a déclaré vendredi le Haut-Commissaire aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué. Ce plan, adopté dans la nuit de jeudi à vendredi par le cabinet de sécurité israélien, « va à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle Israël doit mettre fin à son occupation dès que possible, de la réalisation de la solution à deux Etats et du droit des Palestiniens à l'autodétermination », accuse M. Türk.

« Tout porte à penser que cette nouvelle escalade entraînera des déplacements forcés encore plus massifs, plus de meurtres, plus de souffrances insoutenables, des destructions insensées et des crimes atroces », dénonce le Haut-Commissaire, régulièrement accusé de tendances pro-palestiniennes par les autorités israéliennes et personna non grata dans le pays. M. Türk demande au gouvernement israélien de laisser l'aide humanitaire entrer « sans entrave » dans la bande de Gaza « au lieu d'intensifier cette guerre » pour sauver les vies des civils.

Les otages, enlevés lors de l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas en territoire israélien, « doivent être libérés immédiatement et sans condition par les groupes armés palestiniens », a exigé également le responsable onusien. L'armée israélienne a riposté à cette attaque sans précédent en lançant une guerre qui a détruit une bonne partie de la bande de Gaza et fait plus de 60.000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. « Les Palestiniens détenus arbitrairement par Israël doivent également être libérés immédiatement et sans condition », a ajouté M. Türk.