Baisse minime des prix des carburants au Liban, le tarif de la bonbonne de gaz stable

Les tarifs des carburants ont enregistré de légères baisses vendredi au Liban, tandis que celui du gaz reste constant, selon la grille tarifaire publiée par le ministère de l’Énergie.

Voici les nouveaux tarifs :

- 20 litres d’essence à 95 octane : 1.446.000 livres libanaises (-3.000 LL)

- 20 litres d’essence à 98 octane : 1.486.000 LL (-3.000 LL)

- 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.380.000 LL (-17.000 LL)

- Bonbonne de gaz domestique : 1.092.000 LL (inchangé)

- Kilolitre de mazout (utilisé pour alimenter les générateurs électriques privés) : 708,93 dollars (en baisse de 9,44 dollars).