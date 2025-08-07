Le bureau de Berry dément des prises de positions qui lui sont attribuées
L'OLJ /
le 07 août 2025 à 19h52,
Le président du Parlement Nabih Berry à Ain al-Tiné, le 5 mars 2024. Photo d'illustration Mohammad Yassin/L'Orient-Le Jour
Le bureau de communication du président de la Chambre Nabih Berry a démenti, dans un communiqué publié jeudi par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), toutes les informations relatives à des prises de position qui lui sont attribuées depuis la décision gouvernementale sur le désarmement du Hezbollah annoncées mardi. « Toutes les informations relayées sur les réseaux sociaux, provenant d’un article publié sur le site al-Modon, et fondées sur des positions attribuées au président Berry ou à ses visiteurs, sont fabriquées de toutes pièces », indique le communiqué.
Dans l’article d’al-Modon, il est mentionné, entre autres, que Nabih Berry paraît très inquiet des décisions gouvernementales et les considère comme un coup d’État constitutionnel, tout comme le Hezbollah d’ailleurs. Le texte cite « des visiteurs » de Aïn el-Tiné, siège de la présidence du Parlement.
Le communiqué publié par l'ANI insiste sur le fait qu’il « n’existe pas de sources du président de la Chambre ou de visiteurs ». « Les prises de position du président de la Chambre sont exprimées par lui-même personnellement, ou dans des communiqués officiels de son bureau de communication », ajoute le texte.
Le bureau de communication du président de la Chambre Nabih Berry a démenti, dans un communiqué publié jeudi par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), toutes les informations relatives à des prises de position qui lui sont attribuées depuis la décision gouvernementale sur le désarmement du Hezbollah annoncées mardi. « Toutes les informations relayées sur les réseaux sociaux, provenant d’un article publié sur le site al-Modon, et fondées sur des positions attribuées au président Berry ou à ses visiteurs, sont fabriquées de toutes pièces », indique le communiqué.Dans l’article d’al-Modon, il est mentionné, entre autres, que Nabih Berry paraît très inquiet des décisions gouvernementales et les considère comme un coup d’État constitutionnel, tout comme le Hezbollah d’ailleurs. Le...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.