Le bureau de Berry dément des prises de positions qui lui sont attribuées

Le bureau de communication du président de la Chambre Nabih Berry a démenti, dans un communiqué publié jeudi par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), toutes les informations relatives à des prises de position qui lui sont attribuées depuis la décision gouvernementale sur le désarmement du Hezbollah annoncées mardi. « Toutes les informations relayées sur les réseaux sociaux, provenant d’un article publié sur le site al-Modon, et fondées sur des positions attribuées au président Berry ou à ses visiteurs, sont fabriquées de toutes pièces », indique le communiqué.

Dans l’article d’al-Modon, il est mentionné, entre autres, que Nabih Berry paraît très inquiet des décisions gouvernementales et les considère comme un coup d’État constitutionnel, tout comme le Hezbollah d’ailleurs. Le texte cite « des visiteurs » de Aïn el-Tiné, siège de la présidence du Parlement.

Le communiqué publié par l'ANI insiste sur le fait qu’il « n’existe pas de sources du président de la Chambre ou de visiteurs ». « Les prises de position du président de la Chambre sont exprimées par lui-même personnellement, ou dans des communiqués officiels de son bureau de communication », ajoute le texte.