Cinq soldats blessés dans une base militaire, le tireur arrêté

Un soldat américain a ouvert le feu mercredi sur une grande base militaire du sud-est des États-Unis, blessant cinq autres camarades avant d'être arrêté, ont fait savoir les autorités militaires, qui n'ont rien dit sur le mobile des tirs que Donald Trump a qualifiés d' « abomination ».

Fort Stewart, près de la ville côtière de Savannah en Géorgie, et ses milliers de soldats ont été confinés pendant moins d'une heure après une alerte sur un tireur au sein des infrastructures de l'armée.

« Des soldats à proximité qui ont vu les tirs s'en sont immédiatement et sans hésitation pris au soldat et l'ont maîtrisé, ce qui a permis aux forces de l'ordre de procéder à son arrestation », a déclaré le général John Lubas, à la tête d'une division basée à Fort Stewart. Le tireur a touché cinq personnes, visiblement avec une arme de poing personnelle, avant d'être appréhendé, et les cinq blessés « sont tous dans un état stable et devraient s'en tirer », a ajouté le général lors d'une conférence de presse. Les motivations du tireur, un sergent, ne sont pas établies, a-t-il précisé.

Interrogé par des journalistes, le président Donald Trump a qualifié l'incident d' « abomination » et promis que la justice militaire « poursuivra » le suspect « avec toute la force de la loi ». Son ministre de la Défense Pete Hegseth a parlé sur X d'un acte « lâche » et s'est engagé aussi à ce que la justice agisse « rapidement ».

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tragédies n’épargnent aucun lieu, des écoles aux églises, des supermarchés aux boîtes de nuits, et aussi les bases militaires. En 2013, un homme avait tué 12 personnes dans un immeuble de bureaux de la Marine américaine en plein coeur de Washington. En 2009, 13 personnes étaient mortes dans une tuerie à la base militaire de Fort Hood, au Texas.