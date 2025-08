Mesures d'urgence sur la circulation et la sécurité routière

Le Premier ministre Nawaf Salam a présidé mercredi une réunion au Grand sérail consacrée à « l’aggravation de la crise du trafic à Beyrouth et dans plusieurs régions libanaises », en présence du ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, du directeur général des Forces de sécurité intérieure (FSI), Raëd Abdallah, du gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, ainsi que de plusieurs responsables sécuritaires et municipaux, a rapporté la présidence du Conseil des ministres.

Une série de mesures urgentes ont été adoptées, parmi lesquelles : « renforcer la coordination entre les ministères de l’Intérieur et des Travaux publics pour réhabiliter les infrastructures de circulation avant l’hiver et la rentrée scolaire ; remettre en service les feux de signalisation défectueux dans plusieurs points névralgiques de Beyrouth » ; améliorer la répartition des agents de circulation dans la capitale et augmenter leur disponibilité sur le terrain ; étudier l’amélioration du système d’inspection mécanique en garantissant son efficacité et sa transparence et élaborer un plan progressif pour renforcer l’efficacité du transport public à Beyrouth et dans les régions ».

Le communiqué de la présidence du Conseil souligne que cette réunion s’inscrit dans le cadre de son suivi du dossier de la circulation, considéré comme « l’un des défis quotidiens majeurs qui affectent directement la vie et la sécurité des citoyens ».

Lors de la réunion, les participants ont passé en revue les principales causes de la congestion routière, notamment « la limitation des effectifs des FSI, la faiblesse de la préparation et des équipements, l’absence de transport public organisé, les dysfonctionnements dans le système d’inspection mécanique, l’arrêt des feux de signalisation, et l’inactivité des parcmètres », selon le communiqué officiel.

Entré en vigueur en 2012, le Code de la route libanais n’a jamais été appliqué correctement, particulièrement à cause du laxisme des autorités, de la corruption lors de l’examen du permis de conduire, de la mauvaise infrastructure routière et de l'absence de signalisation. Selon l’association Yasa pour la sécurité routière, le nombre de victimes d’accidents de la route durant les neuf premiers mois de l’année 2024 s’est élevé à 270 morts. Ces derniers jours, des accidents de la route spectaculaires ont été enregistrés, rue Hamra à Beyrouth où un véhicule s'est retourné, mais aussi dans la banlieue de Dbayé où des motards ont heurté une voiture qui a fait un tonneau, faisant trois morts.

Parallèlement, le ministre de l'Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, a présidé mercredi la réunion de la Commission nationale pour la sécurité routière. Avec pour objectif de trouver une solution à l’augmentation des accidents et d’aboutir à une vision stratégique à long terme, rapporte le ministère sur sa page Facebook. Le ministre a souligné « la nécessité d’unir les efforts et d'activer la coordination entre les différentes parties concernées par la sécurité routière ». Il a insisté sur la nécessité de « la sensibilisation continue et d'une application stricte des lois », évoquant « la nécessité de moderniser les infrastructures routières ».