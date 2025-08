Nouveaux affrontements armés dans le camp de réfugiés palestiniens de Bourj el-Brajné

Des affrontements ont à nouveau éclaté dans le camp de réfugiés palestiniens de Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont indiqué mercredi des résidents à L'Orient-Le Jour. D’intenses échanges de tirs avaient déjà eu lieu mardi soir à la suite d’une dispute entre deux familles au sein du camp, entraînant la mort de deux personnes et faisant plusieurs blessés, selon des sources et médias locaux. Les blessés avaient été transportés à l’hôpital Rassoul el-Aazam. Des affrontements armés se produisent régulièrement à l’intérieur des camps de réfugiés palestiniens à travers le Liban, où la population et les milices sont généralement armées. À la suite du cessez-le-feu intervenu le 27 novembre entre le Hezbollah et Israël, après près de treize mois de combats, l’État tente de rétablir le monopole de la détention d’armes, incluant le désarmement des camps de réfugiés palestiniens, une décision rejetée par les factions palestiniennes. Un plan devait entrer en vigueur pour leur désarmement, à commencer par ceux de Beyrouth, en juin, mais a finalement été reporté. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Des affrontements ont à nouveau éclaté dans le camp de réfugiés palestiniens de Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont indiqué mercredi des résidents à L'Orient-Le Jour.D’intenses échanges de tirs avaient déjà eu lieu mardi soir à la suite d’une dispute entre deux familles au sein du camp, entraînant la mort de deux personnes et faisant plusieurs blessés, selon des sources et médias locaux. Les blessés avaient été transportés à l’hôpital Rassoul el-Aazam.Des affrontements armés se produisent régulièrement à l’intérieur des camps de réfugiés palestiniens à travers le Liban, où la population et les milices sont généralement armées. À la suite du cessez-le-feu intervenu le 27 novembre entre le Hezbollah et Israël, après près de treize mois de combats, l’État tente de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte