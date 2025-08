Kanaan reçu par Geagea à Maarab

Le député Ibrahim Kanaan, ancien membre du Courant patriotique libre, a été reçu mercredi à Maarab par le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, principal opposant politique du chef du CPL, Gebran Bassil. M. Kanaan avait claqué la porte du parti aouniste en avril 2024 sur fond de tensions avec son chef concernant la gestion du Courant, lors d'une vague de départs d'autres grands noms comme celui du député de Jbeil, Simon Abi Ramia, de son collègue Alain Aoun, un neveu du fondateur du parti Michel Aoun, et du vice-président de la Chambre, Elias Bou Saab.

À l'issue de la réunion à Maarab, M. Kanaan a souligné devant la presse « l'importance de communiquer avec toutes les forces politiques, pour le bien et l'intérêt des Libanais ». Selon lui, les discussions, auxquelles a également participé Melhem Riachi, député FL du Metn comme Ibrahim Kanaan, sur les « éléments susceptibles de redynamiser le pays et de redonner espoir au peuple libanais ». M. Kanaan, cité par le média officiel des FL, a en outre espéré que « les choses évolueront dans la bonne direction » concernant la question des armes du Hezbollah et les craintes que la rue ne s'agite sur ce dossier. « Il existe des institutions et des mécanismes constitutionnels qui doivent être respectés et auxquels il faut se conformer », a-t-il ajouté.

La question de la reprise du monopole des armes par l'Etat, et donc du désarmement du Hezbollah, cristallise le discours politique de ces dernières semaines. Mardi, le gouvernement a chargé l'armée libanaise de plancher sur un plan pour un désarmement des milices et groupes armés au Liban d'ici la fin de l'année.