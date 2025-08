Le bénéfice net du géant saoudien Aramco recule de 22% au 2e trimestre

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé mardi une baisse de 22% de son bénéfice au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de la faiblesse des prix du pétrole.

Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, a désormais subi une baisse de ses bénéfices pendant dix trimestres consécutifs depuis ses résultats record fin 2022. La baisse du bénéfice, passé de 29,07 milliards de dollars l'année dernière à 22,67 milliards cette année, s'explique « principalement par le repli des prix du pétrole brut et des produits raffinés et chimiques », a affirmé la société dans un communiqué publié à la Bourse saoudienne.

Poursuivant leur stratégie de reconquête des parts de marché, Riyad, Moscou et six autres producteurs de pétrole de l'Opep+ ont, comme prévu par le marché, augmenté une nouvelle fois leurs quotas lors d'une réunion dimanche, bouclant un cycle entamé en avril. Le cours du Brent, référence mondiale, évolue actuellement autour de 70 dollars, loin des sommets de 120 dollars atteints au printemps 2022 après l'invasion russe de l'Ukraine mais l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) préfère désormais se concentrer sur la reconquête du terrain.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), menée par l'Arabie saoudite, et leurs alliés conduits par la Russie, ont conclu en 2016 un accord appelé Opep+ pour mieux peser sur le marché. « Les fondamentaux du marché restent solides et nous prévoyons que la demande de pétrole au second semestre 2025 sera supérieure de plus de deux millions de barils par jour à celle du premier semestre « , a affirmé Amin Nasser, le directeur général du géant pétrolier saoudien.

Les prix de l'or noir ont mieux résisté que ce qu'avaient prévu les observateurs au début de la réouverture des vannes en avril, soutenus par une demande estivale traditionnellement forte et une prime de risque géopolitique élevée, notamment depuis la guerre entre l'Iran et Israël.

Aramco est le joyau de l'économie saoudienne et la principale source de revenus du programme de réformes Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à préparer le royaume à l'après pétrole. Les profits de l'entreprise permettent à l'Arabie saoudite de financer des projets phare d'investissements et de modernisation du pays, notamment Neom, la mégapole futuriste en construction dans le désert, un vaste aéroport à Riyad, ainsi que des projets de développement majeurs dans le secteur du tourisme et des loisirs. Le bénéfice au premier trimestre de cette année avait baissé de 4,6%.