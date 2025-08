Les candidats au bac libanais pourront déposer des recours en ligne à partir de demain

Le ministère de l’Education a invité les candidats au baccalauréat général désireux de présenter des réclamations concernant leurs résultats aux examens de la première session pour l’année 2025 à le faire en ligne entre mardi et jeudi.

Le ministère de l’Éducation a publié vendredi 1er août les résultats du baccalauréat pour les quatre filières. Le Liban-Sud a enregistré les taux de réussite les plus élevés dans toutes les filières, une performance remarquable compte tenu de l’exposition importante de la région à la guerre de 2023-2024 et du fait qu’elle est encore soumise à des frappes aériennes israéliennes quasi quotidiennes. Les résultats ont été diffusés sur le site officiel du ministère (www.mehe.gov.lb), sur les réseaux sociaux et envoyés par SMS aux numéros de téléphone des candidats.

Selon le communiqué du ministère, la possibilité de recours concerne les candidats des quatre filières du bac général (sciences générales, sciences de la vie, économie et sociologie, lettres et humanités). Ils sont invités à déposer leur demande dans un délai de trois jours, à partir du mardi 5 août 2025 au matin. Pour ce faire, ils doivent utiliser le lien électronique qui permettra de soumettre leur demande, disponible exclusivement sur le site officiel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ils doivent remplir toutes les informations requises (numéro de candidature, numéro de téléphone et matières dont les notes doivent être révisées, sans dépasser 3 matières) et s'assurer de leur exactitude avant de les envoyer. Ils doivent enfin attendre la réponse par téléphone du service des examens officiels.

La demande de révision des copies est gratuite et n’entraîne aucun frais, assure le ministère, précisant que « toute annonce contraire à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales ».

Cette année, dans la filière lettres et humanités, le taux de réussite national s’est établi à 59,28 %, avec un score maximum au Liban-Sud (90,48 %) et un minimum dans le Nord (40,27 %). Les résultats se sont nettement améliorés en économie et sociologie, avec un taux moyen de 85,62 %. Nabatiyé arrive en tête (93,89 %), tandis que Baalbeck-Hermel ferme la marche avec 78,26 %.

Le taux de réussite est encore plus élevé en sciences générales (91,92 %). Là encore, le Liban-Sud domine avec 96,31 %, alors que Baalbeck-Hermel affiche le plus faible taux (83,16 %). Enfin, en sciences de la vie, le taux global avoisine 91 %, le Sud conservant sa position de tête avec 94,84 % et Baalbeck-Hermel restant la région la moins performante (84,81 %).