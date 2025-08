Trois jeunes Libanais tués dans un accident de moto à Dbayé

Trois jeunes Libanais ont été tués lundi aux premières heures de la journée sur l'autoroute reliant Dbayé à Beyrouth, dans un double accident routier impliquant plusieurs véhicules, selon le Centre de contrôle du trafic au Liban (TMC).

Selon le centre, l'accident est survenu vers 1h du matin, entre un camion, deux voitures et deux motos et a également fait deux blessés. Des détails obtenus par notre correspondant dans le Nord Michel Hallak précisent que les deux motos ont foncé dans des voitures qui étaient retournées au milieu des voies, à la suite d'un accident ayant eu lieu peu avant, face à l'hôtel « Le Royal ». La collision a tué les trois jeunes à moto sur le coup. Les victimes de cet accident ont été identifiées comme Saad A., originaire de Chekaa au Liban-Nord, Rawad B., un soldat également originaire du Nord, et Aya A.

Leurs dépouilles ont été transférées par la Défense civile et la Croix-rouge libanaise dans un hôpital de la région et une enquête a été ouverte par les forces de sécurité.

Selon le TMC, une autre personne a été tuée dans un autre accident distinct, à Dora, à l'entrée nord de Beyrouth, à 2h30.

Les routes au Liban sont mal éclairées et mal entretenues, et les accidents mortels sont malheureusement réguliers. Plus de 270 personnes ont été tuées dans des accidents en 2024, selon des chiffres de la Yasa, organisation de sensibilisation à la sécurité routière.