Fin du pèlerinage hindou au Cachemire sous étroite surveillance

Quelque 415.000 personnes ont participé en un mois à un pèlerinage hindou au Cachemire indien, ont annoncé samedi soir les autorités, une importante participation trois mois après l'attentat à l'origine de la récente confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan.

Ce pèlerinage, qui s'est déroulé sous étroite surveillance, avait débuté le 3 juillet et devait se terminer le 9 août.

Les organisateurs ont déclaré que de fortes précipitations ont endommagé des chemins étroits, les contraignant à avancer la date de fin de cet événement religieux où les fidèles honorent chaque année à cette période le dieu Shiva.

Le pèlerinage se déroulait tout près du site de l'attaque du 22 avril, au cours de laquelle trois hommes armés avaient abattu 26 civils de confession hindoue.

Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, l'Inde en a imputé la responsabilité au Pakistan, qui l'a catégoriquement démenti, et riposté le 7 mai en bombardant le territoire de son voisin. Les combats qui ont opposé les deux puissances nucléaires pendant les quatre jours suivants, les plus importants depuis 1999, ont fait plus de 70 morts dans les deux camps, jusqu'à un cessez-le-feu.

La semaine dernière, New Delhi a affirmé que trois Pakistanais, soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque, avaient été tués le 28 juillet dans des forêts situées non loin des collines où se trouve le sanctuaire.

Si quelques fidèles peuvent encore se rendre à la grotte, le nombre de participants restera inférieur à cela de l'année dernière, avec plus d'un demi-million de fidèles.

Les autorités avaient appelé les hindous à entreprendre ce pèlerinage qui s'est déroulé en présence d'un important dispositif de sécurité. Quelque 45.000 soldats avaient notamment été mobilisés.

Dimanche, les forces de sécurité indiennes ont échangé des tirs avec des hommes armés pour le troisième jour consécutif à Kulgam, situé à plus de quatre heures de route du lieu du pèlerinage.

Deux rebelles présumés ont été tués, a déclaré un haut responsable de la police.

Le Cachemire à majorité musulmane a été divisé entre l'Inde et le Pakistan depuis leur indépendance du Royaume-Uni en 1947, et les deux pays rivaux réclament chacun le contrôle total de la région himalayenne.

Depuis 1989, sa partie indienne est le théâtre d'une violente insurrection séparatiste. Les séparatistes les plus radicaux réclament l'indépendance de la partie indienne de ce territoire himalayen ou sa fusion avec le Pakistan.