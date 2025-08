Une première victime de la répression témoigne au procès de l’ex-Première ministre

L'une des victimes des manifestations réprimées dans le sang survenues l'an dernier au Bangladesh, un homme blessé par balle au visage, a témoigné dimanche au procès de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina, accusée d'avoir ordonné cette répression. L'ancienne cheffe du gouvernement est désormais exilée en Inde après avoir fui Dacca précipitamment le 5 août 2024, au terme de plusieurs semaines de violentes émeutes. Selon l'ONU, au moins 1.400 personnes ont été tuées lors des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. Elle est jugée par contumace, aux côtés de deux autres accusés, l'ex-ministre de l'Intérieur, également en fuite, et l'ancien chef de la police, qui a plaidé coupable et est actuellement en détention. Parmi les 11 témoignages que l'accusation prévoit de présenter devant le tribunal, celui de Khokon Chandra Barman, 23 ans, illustre particulièrement la violence de la répression. « Je demande justice pour l'épreuve que je traverse, et pour mes camarades manifestants qui ont sacrifié leur vie », a-t-il déclaré au tribunal. Défiguré par une balle reçue au plus fort des protestations, le 5 août 2024 — le jour même où Mme Hasina a fui la capitale en hélicoptère - ce dernier est contraint de dissimuler son visage derrière un masque. « Des personnes ont été tuées, mutilées. Nous exigeons la peine maximale pour les crimes commis », a affirmé le procureur général Mohammed Asaduzzaman devant les journalistes. « Sheikh Hasina était le noyau autour duquel gravitent tous les crimes commis durant le soulèvement », a déclaré le procureur en chef Tajul Islam. Selon la loi bangladaise, les chefs d'accusation retenus contre l'ancienne Première ministre relèvent de crimes contre l'humanité. Amir Hossain, avocat commis d'office pour Mme Hasina, a dit ne pas être en contact avec cette dernière, qui refuse de reconnaître l'autorité du tribunal. La justice bangladaise a émis plusieurs mandats d'arrêt contre Sheikh Hasina, poursuivie pour de nombreux crimes. L'Inde s'est refusée à les exécuter. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



