Une fusillade fait sept blessés à Bebnine, dans le Akkar

Une rixe a éclaté dimanche dans le village de Bebnine-Abdeh, dans le Akkar, sur fond de problèmes préexistants entre des membres de deux familles, et a dégénéré en une fusillade qui a fait 7 blessés, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.Parmi les 7 blessés, une majorité de passants qui n’étaient pas impliqués dans la rixe, dont une fillette. Ils ont tous été hospitalisés dans des établissements de la région, et deux d’entre eux restent dans un état grave.La fusillade a provoqué une tension palpable, ce qui a contribué à vider les routes de et vers le village. Le calme est revenu suite à une intervention d’une patrouille de l’armée, et à des contacts établis par des notables de la région afin de résoudre la dispute....

